Amante da Princesa Diana quebra silêncio

Doze anos depois de ter falado pela última vez, Khan revela agora que o jornalista Martin Bashir manipulou Diana, aproveitando-se daquela que era uma das suas principais características: a vulnerabilidade.refere.Recorde-se que a famosa entrevista foi dada por Lady Di ao programa ‘Panorama da BBC’ em novembro de 1995, tendo sido nomeada em 2007 por milhares de britânicos como "a mais memorável" da princesa, que se separou três anos antes de Carlos, expondo os seus medos, fraquezas e necessidade de ser ouvida.Diante de mais de 23 milhões de telespectadores, falou das infidelidades de ambos e questionou as habilidades do seu marido. Em novembro do ano passado, 25 anos após a transmissão da entrevista, um documentário da rede britânica ITV desvendava, no entanto, todo o enredo de chantagens e mentiras usadas para convencer Diana a falar.Hasnat Khan, que os amigos da princesa descreveram como "o verdadeiro amor de sua vida", sempre foi um homem bastante discreto.Agora, o cirurgião, que decidiu deixar o Reino Unido em 2007, voltou a quebrar o silêncio em defesa da memória do seu grande amor.