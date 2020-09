Amante de Juan Carlos divulga fotografia íntima do rei

Corinna Larsen partilhou com a imprensa imagem descontraída do rei emérito.

André Filipe Oliveira

As revelações de Corinna Larsen, conhecida como a amante secreta do rei emérito Juan Carlos, parecem não ter fim. Além de ter adiantado pormenores acerca da vida íntima do monarca espanhol com a restante família real, a antiga princesa alemã divulgou à revista francesa ‘Paris Match’, uma fotografia deste durante um almoço em La Angorrilla, numa casa perto do Palácio da Zarzuela. Juan Carlos aparece muito descontraído com um boné virado para trás, uma camisa de manga curta e uns calções de banho amarelos fluorescentes ao lado do Alexander Kyril, o filho de Corinna Larsen.









A imagem comprometedora tornou-se viral em Espanha, com várias partilhas e comentários humorísticos por parte dos internautas, mas também no estrangeiro, com notícias na imprensa francesa, italiana e britânica. Juan Carlos, que continua exilado nos Emirados Árabes Unidos, não terá ficado satisfeito com a divulgação da fotografia, uma vez que pretendia acalmar as polémicas em torno da sua imagem.

Na entrevista à publicação francesa, Corinna tece duras críticas à mulher do rei emérito e ao antigo governador de Espanha, Mariano Rajoy, ao assegurar que o pai de Felipe VI lhe revelou que a companheira ansiava a subida do filho ao trono e acusava Rajoy de querer enfraquecer a imagem pública da monarquia.





A alemã, que está a ser investigada pelos 65 milhões de euros oferecidos por Juan Carlos, mostrou-se contra o exílio do rei. “A família real deveria permanecer unida. Enviar um antigo rei, de saúde frágil, para o exílio, e em plena Covid, é irresponsável. Rejeitá-lo parece-me um pouco desleal.”