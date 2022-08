Amber Heard dava festas com orgias e filmava tudo

Amber Heard

Ana Maria Ribeiro

A ex-mulher de Johnny Depp, Amber Heard, volta a estar no centro das atenções pelos piores motivos. Segundo a influenciadora Jessica Reed Kraus, a atriz, de 36 anos, é conhecida em Hollywood por gostar de organizar festas loucas em Los Angeles. Encontros a que só vão os mais ricos e famosos, entre os quais o multimilionário Elon Musk, e onde abundam as drogas, o álcool e o sexo.No site ‘House Inhabit’, Jessica Reed Kraus – que garante ter acesso privilegiado a uma "fonte próxima" de Amber Heard – entretém-se a escavacar a já debilitada reputação da atriz e, entre as revelações, afirma que Heard encoraja os seus convidados a entregarem-se a todo o tipo de desvarios. Que depois ela filma.A influenciadora vai mesmo ao ponto de sugerir que Elon Musk, de 51 anos – apanhado nestas orgias –, terá sido chantageado por Amber Heard e ter-lhe-á pago somas avultadas para manter as imagens fora do domínio público.n