Amber Heard diz que Depp a traiu "logo depois do casamento"

Amber Heard chorou e mostrou-se indignada no seu depoimento

Foto: Reuters

01:30

Vânia Nunes

Na sua intervenção em tribunal, onde se senta no banco dos réus após ser acusada de difamação por Johnny Depp, Amber Heard revelou que foi traída no dia seguinte ao casamento."Encontrei o iPad aberto. Ele estava a enviar uma mensagem a alguém quando se deixou dormir. Vi que era com a mulher com quem se envolveu no início do nosso relacionamento, reconheci o nome", começou por recordar, entre lágrimas. "Foi a casa dela logo depois de nos casarmos. Penso que foi no dia seguinte que foi à casa dessa mulher, com quem teve um relacionamento sexual. Fiquei muito chateada por me trair desta maneira, logo depois do casamento."No final do seu depoimento, o advogado do ator emitiu um comunicado acusando Amber Heard de ter feito "a performance da sua vida". A equipa da atriz, por seu lado, alega que Depp está a querer "distrair o júri e demonizar a vítima".O artista pede 47,2 milhões de euros à ‘ex’ por esta o ter acusado de violência doméstica num artigo que escreveu.