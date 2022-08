Amber Heard obrigada a vender casa de um milhão de euros

Amber lucrou 500 mil €

01:30

Depois de ter perdido, no passado mês de junho, o processo contra Johnny Depp, em que este a acusava de difamação, Amber Heard recebeu a sentença de pagar 9,8 milhões de euros ao ex-marido.Segundo o TMZ, por não ter dinheiro suficiente para pagar a indemnização, conforme afirmou a sua advogada, Elaine Bredehoft, a atriz, de 36 anos, viu-se obrigada a vender a mansão que adquiriu em 2019, no deserto de Yucca Valley, na Califórnia (EUA), por mais de um milhão de euros, um negócio que lhe permitiu lucrar 500 mil euros.A casa, que foi construída em 2015 e que está a cerca de 16 quilómetros do Parque Nacional Joshua Tree, tem três quartos e outras tantas casas de banho.n