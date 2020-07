Amber Heard revela que Johnny Depp consumia cerveja, vinho, whisky e cocaína ao pequeno-almoço

Após ter confessado que ofereceu drogas à filha quando esta tinha apenas 13 anos perante o Supremo Tribunal de Londres no julgamento do processo que colocou ao jornal britânico The Sun, por o terem acusado de espancar a ex-mulher, Johnny Depp enfrenta novas acusações e provas partilhadas pela ex-companheira, Amber Heard em tribunal.

Em causa estão fotografias do estilo de vida ‘selvagem’ da estrela de Hollywood, que o mostram rodeado de cerveja, whisky, vinho e quatro linhas de cocaína. Segundo a atriz, este era o pequeno-almoço da estrela de ‘Os Piratas das Caraíbas’.

Para além da fotografia polémica do ator, Amber Heard divulgou ainda uma imagem da estrela caída no chão junto a uma cama, supostamente embriagada e drogada.

Johnny Depp viu-se ainda confrontado com novas acusações por parte da ex-mulher, que garante que este atirou o seu cão de um carro em movimento, depois de uma noite de drogas e bebida.

"Não, eu não acho que segurar um cão indefeso de 1,5 quilos pela janela de um carro em movimento seja um conceito de diversão", disse em tribunal.

A ex-mulher Amber Heard foi chamada a depor em defesa do jornal britânico.