"Ambiente no Qatar é de festa e recomenda-se": Isabel Figueira desvaloriza polémicas Atriz está no país árabe a apoiar a seleção nacional, que tem como técnico Fernando Santos, pai do seu atual companheiro.

Luís Santos e Isabel Figueira

Foto: DR

01:36

No Qatar a apoiar a seleção nacional, que tem como técnico Fernando Santos, pai do seu atual companheiro, Luís Santos, Isabel Figueira está rendida ao país e fez questão de desvalorizar algumas polémicas que o envolvem, nomeadamente relacionadas com a violação dos direitos das mulheres.



“Tal como também na nossa vida em Portugal somos alvo de muitas notícias e muitas mentiras, portanto o que queria transmitir era que o ambiente que se vive aqui no Qatar é maravilhoso, é saudável, é de festa e recomenda-se”, revelou numa publicação que dividiu opiniões nas redes sociais.

