Ameaças na gala da TVI: "Rebento-te os dentes todos"

Há mais uma polémica na gala dos 30 anos da TVI e desta feita envolve o youtuber português Pedro Lourenço, a atriz Carla Salgueiro e o marido desta.O insólito episódio aconteceu quando o jovem tentou invadir a passadeira vermelha e, entre as diversas investidas, abordou a atriz de uma forma caricata. ", pode ouvir-se no vídeo divulgado no canal do YouTube Calibri.Carla Salgueiro não gostou da forma como foi tratada. ", ameaçou o marido da atriz., desabafou, depois, o youtuber Pedro Lourenço.