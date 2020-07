Amiga de Meghan Markle promete revelar segredos polémicos

Um livro sobre alguém escrito pelo seu melhor amigo é sempre à partida uma coisa positiva, o problema é se esse amigo é na verdade uma quem se virou as costas.Por esta altura deverá ser esta a grande preocupação de Meghan Markle, que já sabe que Jessica Mulroney, alguém com quem já foi, está decidida a escrever um livro sobre os últimos anos de amizade entre as duas.Segundo alguma imprensa britânica, Jessica tem mesmo tentado retomar a amizade com a atual duquesa, mas Meghan estará mais interessada em manter as distâncias até porque a designer de moda esteve envolvida numa recente polémica por recusar juntar-se ao movimento contra o racismo e ter ameaçado uma blogger de nome Sasha Exeter de a denegrir junto das marcas que a apoiavam.O episódio custou-lhe mesmo o afastamento de um programa que apresentava na televisão., contou uma fonte ao ‘Daily Mail’. Consta ainda que Jessica terá confidenciado a uma amiga que Meghan nunca mais foi igual desde que casou com Harry.O site Page Six vai mais longe e afirma entretanto que a duquesa de Sussex andava desconfiada de que a amiga apenas estava a usar a sua fama para se autopromover e que a polémica acabou por dar aOra, perante este cenário, um livro sobre Meghan Markle escrito por uma amiga que se viu ferida na sua amizade poderá colocar a nu alguns segredos e inconfidências comprometedoras sobre a vida da duquesa de Sussex na altura em que esta ainda era solteira.