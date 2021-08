Amiga revela que Meghan Markle esteve apaixonada pelo príncipe William

Desta vez, é uma amiga dos tempos de universidade a lançar o caos na família real ao revelar que, no passado, a ex-atriz se mostrava encantada com o príncipe William, por quem dizia ser apaixonada., revela a fonte à revista ‘US Weekly’. A mesma amiga dá ainda conta que Meghan já sonhava na altura pertencer à família real britânica e levar uma vida de princesa, embora meses antes do casamento tenha dito que pouco ou nada sabia sobre a realeza europeia e que não fazia ideia de quem era o príncipe Harry quando este lhe foi apresentado, num encontro às cegas.Contradições que se juntam à já longa lista das protagonizadas por Meghan, que é acusada de se vitimizar para conquistar a empatia dos britânicos.Depois da entrevista reveladora, Harry promete agora escrever um livro de memórias em que irá contar tudo aquilo por que passou na família real, principalmente os episódios menos felizes.A obra está a causar grande apreensão entre a família real britânica, principalmente à rainha Isabel II, que teme novas polémicas que possam abalar a estabilidade na coroa. De acordo com fontes próximas do clã, a monarca "perdeu toda a confiança no neto" e a relação entre os dois é de grande distância.Recorde-se que a família ainda não conheceu a filha mais nova do príncipe, Lilibet Diana.