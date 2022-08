Amigas atrizes aquecem noite no Algarve Júlia Palha, Laura Dutra e Ana Marta Ferreira contracenaram na novela ‘A Serra’ (SIC).

Júlia Palha, Laura Dutra e Ana Marta Ferreira ficaram amigas na novela ‘A Serra’, da SIC. Recentemente, encontraram-se na Oura, em Albufeira, e o momento foi eternizado por Júlia Palha nas redes sociais, em que não faltou uma referência ao Correio da Manhã/CMTV.



"ALERTA CM??Fatinha, Guida e Jacinta [personagens de ‘A Serra’] cansam-se da vida na serra, largam o moinho e as ovelhas e abrem um bar na Oura. (...) Não deixe de passar por lá e saudar as jovens que trocaram as luvas e o queijo da serra pelos ‘camones’ e os escaldões", brincou a atriz de 23 anos.

