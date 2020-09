Amigo confirma affair de princesa Diana e rei emérito Juan Carlos

Robert Devorik, amigo próximo e conselheiro da princesa Diana, revelou que Lady Di manteve um caso amoroso com Juan Carlos. Tudo aconteceu durante umas férias da princesa do povo em Palma de Maiorca, em que a sua beleza e elegância despertaram a atenção do rei de Espanha, conhecido pela sua faceta de galã. “Ela teve um affair com Juan Carlos inocentemente”, disse o amigo da princesa, que confirmou o envolvimento polémico entre os dois, numa altura em que se assinalam 23 anos da morte trágica de Diana, num acidente.









Durante a estadia na ilha, a princesa recebeu toda a atenção de Juan Carlos, que fez questão de acompanhar a sua visita. À data dos acontecimentos, Diana mantinha-se casada mas já enfrentava uma crise na união com o príncipe Carlos.

A crise no casamento de Diana terá motivado o envolvimento com Juan Carlos, que se revelava bastante prestável com Lady Di num momento de enorme carência e solidão.





Além do caso amoroso, a mãe de William e Harry e Juan Carlos tornaram-se amigos e confidentes ao longo dos últimos anos de vida de Diana. Segundo a mesma fonte, falavam regularmente ao telefone.





Recorde-se que o rei emérito de Espanha é conhecido pela sua veia de galã e pela longa lista de relacionamentos extraconjugais ao longo do seu casamento com a rainha Sofia.