Amigo culpa Pipoca Mais Doce pelo fim do casamento: "O Ricardo foi pai e mãe"

já estão a tratar dos papéis do divórcio para colocar um ponto final definitivo no casamento de dez anos. Tal como a Pipoca Mais Doce já revelou na entrevista a Manuel Luís Goucha, o trabalho excessivo, em 2020, aquando da sua participação como comentadora do 'Big Brother', da TVI, teve grande impacto negativo na relação.Esta quarta-feira, a revista 'TV Mais', revelou mais detalhes da crise entre o ex-casal onde Ricardo Martins Pereira ficou sozinho com os filhos enquanto Ana Garcia Martins estava a trabalhar. "", revelou um amigo do ex-casal à publicação.A mesma fonte reforçou que a Pipoca Mais Doce tem noção que a sua entrega ao trabalho estragou o seu casamento.avançou.A blogger já garantiu que não há volta atrás numa possível reconciliação, mas esta não foi a primeira vez que o ex-casal sofreu um abalo no casamento tendo passado alguns meses afastado. A crise aconteceu pouco tempo antes de Ana Garcia Martins ter engravidado novamente da filha Benedita. ", finalizou a fonte.

Recorde-se que Ana Garcia Martins já revelou no seu podcast 'Separados de Fresco' que Ricardo Martins Pereira acabou o casamento por mail numa altura em que os dois equacionavam uma reconciliação, tendo mesmo uma viagem romântica marcada para as Maldivas.



Entretanto, o jornalista já assumiu o namoro com Sara Veloso, o que ditou a separação definitiva da blogger.