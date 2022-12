Amigo de Cristina Ferreira é novo amor de Fanny Rodrigues

01:30

Fanny Rodrigues parece já ter esquecido o futebolista João Almeida, o pai do seu filho Diego, do qual confirmou estar separada em setembro passado. A apresentadora do ‘Somos Portugal’ (TVI) tem sido vista na companhia de Jorge Frade, operador de câmara da estação de Queluz de Baixo e um dos melhores amigos de Cristina Ferreira, com quem costuma ir passar férias, avança a ‘TV Guia’ desta semana.Nos bastidores do programa dos domingos à tarde da TVI já foram muitos os que repararam na troca de piropos e olhares entre a ex-concorrente de ‘Casa dos Segredos’, de 31 anos, e o técnico. Aos poucos, os dois têm vindo a aproximar-se e no último mês Fanny recuperou o sorriso.A ‘belle portugaise’ já tinha confidenciado a alguns amigos que estava novamente apaixonada, mas não revelou quem era o dono do seu coração. Até porque a grande prioridade da apresentadora é o filho, de cinco anos. Segundo a mesma publicação, a relação com o ex-namorado não é das melhores, com os dois a eliminarem das redes sociais todos as fotos em que apareciam juntos.