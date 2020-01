Amigo de Pedro Miguel Ramos culpa Fernanda Serrano pelo fim do casamento

Foi em junho do ano passado que Fernanda Serrano assumiu o divórcio de Pedro Miguel Ramos, num comunicado em que afirmava que esta não era uma "decisão fácil nem feliz", mas "a possível é necessária". Tudo parecia estar sereno entre o ex-casal, até a atriz ter sido surpreendida com o novo namorado, o personal trainer Ricardo Pereira, durante umas férias em São Tomé. Em entrevista, Fernanda disse que só devia explicações aos pais e aos filhos sobre o romance, o que denunciou um clima de guerra com o ex-marido.

Agora, um amigo de Pedro Miguel Ramos quebra o silêncio sobre o assunto para assumir que as coisas não têm sido fáceis para o empresário. "Quando se soube da relação publicamente, o Pedro estava com os filhos em Lisboa e tentou dar-lhes estabilidade, principalmente aos mais velhos, que já são confrontados com estas coisas na escola. Eles estão a sofrer", começa por contar a fonte, acrescentando que a atriz há muito que já tinha apresentado Ricardo Pereira aos filhos mas como amigo, e não enquanto namorado.

De costas voltadas

O mesmo amigo de Pedro recorda que foi há cerca de um ano que os problemas no casamento se agravaram e acredita que a amizade com o personal trainer terá contribuído para o fim da relação. "Pouco tempo depois de o Pedro ter saído de casa houve o aniversário conjunto de duas das filhas deles e a Fernanda já levou o Ricardo à festa, em casa. Ele ficou magoado. Claro que na altura o Pedro somou um mais um. E o Mundo é pequeno... há vizinhos. A verdade é que quando o Pedro saiu de casa a Fernanda já conhecia o Ricardo. Eles não estão juntos há um mês, como tem sido dito. Claro que nessa altura a Fernanda e o Pedro já estavam a discutir o divórcio há meses, mas é sempre complicado. O Pedro ainda achava que as coisas se podiam resolver."

Com o fim do casamento de 15 anos, os dois cortaram relações. Uma situação que, segundo o amigo de Pedro, se complicou nos últimos tempos. "Quando a Fernanda estava de férias, e saiu a notícia do novo namorado, eliminou o Pedro das redes sociais", diz, adiantando que o último ano tem sido de tensão. "Diz-se que a Fernanda viveu um pesadelo nos últimos anos de casamento, mas só nos últimos seis meses é que houve uma rutura. O Pedro amou muito a Fernanda e lutou até ao fim pelo casamento e pela família. Não discutiu praticamente o divórcio para salvaguardar o bem-estar dos filhos. Está triste por agora passarem uma imagem que não corresponde à realidade. No último ano ele passou por duas situações muito graves, relacionadas com o divórcio, sobre as quais penso que não irá falar. São assuntos delicados."

Certo é que a história de amor entre os dois parece definitivamente encerrada, com Pedro Miguel Ramos pronto para seguir em frente. "Ele amou muito a Fernanda, mas está bem resolvido e com a consciência tranquila. Só ainda não tem ninguém."