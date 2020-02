Amigos de Alexandra Lencastre temem novo esgotamento

Alexandra Lencastre

Alexandra Lencastre começou um novo capítulo da sua vida e colocou um ponto final na relação que mantinha com a TVI, ao fim de 16 anos, tendo-se mudado para a SIC.No comunicado enviado às redações, Daniel Oliveira, diretor de Programas da estação de Paço de Arcos, revela que Alexandra Lencastre vai reforçar a ficção do canal e terá "um papel de destaque". Para além do mais, também terá a seu cargo ". No mesmo comunicado, a atriz afirma estar feliz com o novo desafio profissional. "".Apesar de Alexandra garantir estar radiante com os novos projetos que vai abraçar na estação de Paço de Arcos, segundo a ‘Vidas’ apurou os amigos da nova cara da SIC estão preocupados que Alexandra Lencastre volte a ter um esgotamento nervoso devido ao excesso de trabalho. "", diz uma fonte. Em 2013, Alexandra contou à ‘Vidas’ que estava preocupada com a sua saúde. "Estou com medo de ter um esgotamento. Eu vivo muito as coisas e levo-as para casa."