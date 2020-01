Amigos de Armando Gama e Bárbara Barbosa denunciam mal-estar entre o casal

O cantor, que se celebrizou ao participar, em 1983, no Festival da Canção, foi detido e presente a juiz. Está agora impedido de se aproximar da companheira e do filho de ambos, António Pedro, de apenas seis anos. Bárbara está "aterrorizada" e teme que o artista não acarrete a medida imposta pelo Tribunal e que tente um novo ataque., disse à ‘Vidas’, desconhecendo, no entanto, a alegada situação de violência doméstica contada pela escritora.Em maio de 2019, Armando Gama foi surpreendido com uma biografia escrita pela companheira e um amigo de longa data de ambos, Luciano Reis. ‘Armando Gama - Esta balada que te dou’ relata vários episódios da vida do artista: a infância em Angola, o início da carreira musical nos anos 70, a participação no Festival, o casamento com a apresentadora Valentina Torres e ainda a relação com Bárbara - "o melhor ‘acaso’ da sua vida", lê-se.