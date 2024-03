Amigos de costas voltadas Nuno Eiró recorreu ao Instagram para agradecer aos profissionais que sempre estiveram a seu lado.

Iva Domingues e Nuno Eiró

Para assinalar a última emissão do programa ‘Esta Manhã’ (TVI), a 8 de março, um dos apresentadores, Nuno Eiró, recorreu ao Instagram para agradecer aos profissionais que sempre estiveram a seu lado, como as outras principais caras deste formato - Sara Sousa Pinto e Pedro Carvalhas -, mas saltou à vista a falta de referência a Iva Domingues, com quem já manteve uma grande amizade. Por isso, não foi de estranhar perceber-se que também já não são ‘amigos’ nas redes sociais.

