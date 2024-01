Amigos de João Monteiro não aprovam namoro com Cristina Ferreira

21:50

São dias felizes que Cristina Ferreira, de 46 anos, está a viver. Novamente apaixonada, a apresentadora tem passado os seus tempos livres na companhia do novo amor. A estrela da TVI vive uma relação há pelos menos dois meses com João Monteiro, irmão do vencedor do 'Big Brother 2023', Francisco Monteiro.Agora, uma fonte próxima do ex-tenista, de 30 anos, contou à 'TV Mais' como surgiu o romance., começou por contar.A verdade é que tanto Cristina Ferreira como João Monteiro têm sido muito reservados no que diz respeito ao namoro. Porém, a estrela da TVI já fez referências à sua nova cara metade no 'Cristina Talks', quando afirmou que