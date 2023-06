Amigos de Luís Aleluia fazem apelo para funeral: "Não levem flores"

26 jun 2023 • 17:11

Em alternativa, sugerem que o valor dos ramos seja doado à Casa do Artista, instituição da qual Luís Aleluia fazia parte.



"Não levem flores, não levem nada disso para o funeral do Luís. Entreguem todos esses donativos à Casa do Artista. Onde ele estiver, esteja lá onde for, vai sentir-se muito mais feliz e acarinhado por todos nós, se fizermos isso", disse João Loy, amigo do artista no programa 'Em Família' (TVI).



Recorde-se que Luís Aleluia foi encontrado morto em casa na passada noite de 24 de junho. O ator deixou dois filhos em comum com Zita Favretto. Catarina Avelar e Miguel de Sousa pediram para que não levassem flores para as cerimónias.disse João Loy, amigo do artista no programa 'Em Família' (TVI).Recorde-se que Luís Aleluia foi encontrado morto em casa na passada noite de 24 de junho. O ator deixou dois filhos em comum com Zita Favretto.

Nos últimos dias multiplicam-se as homenagens a Luís Aleluia que morreu aos 63 anos. Familiares e amigos continuam em choque com a "decisão" do ator.Serão anunciados esta segunda-feira os pormenores das cerimónias funebres do ator. Contudo, os amigos mais próximos do eterno Tonecas já vieram a público fazer um apelo para a despedida.