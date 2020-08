Amigos de Pedro Lima unem-se para apoiar Anna Westerlund nas férias

As primeiras férias de Anna Westerlund, de 42 anos, e os quatro filhos, Emma, de 15, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de três, sem Pedro Lima revelaram-se amargas.Embora encantados com o calor e paisagens de perder de vista típicas do Litoral Alentejano, a família nunca esqueceu a tragédia que sofreu há dois meses, com a morte prematura do ator - foi encontrado sem vida a 20 de junho na praia do Abano, em Cascais. "Saudades gigantes das nossas férias", apontou a ceramista numa publicação, recente, nas redes sociais.No entanto,José Joaquim Chaves foi o grande responsável pelos dias de paz oferecidos à família do melhor amigo, a quem prometeu dedicação eterna aos seus. Chegou a falar do compromisso durante as cerimónias fúnebres do ator.Os últimos dias longe da azáfama do trabalho revelaram-se preciosos para Anna Westerlud,Fechou parceria com um galeria japonesa. Além disso, conquistou um contrato importante com a Vanguard Properties. "Lançou-me o desafio de fazer uma proposta para um dos seus empreendimentos, White Shell, em Porches, no Algarve", anunciou através do Instagram.João Francisco, de 21 anos - filho mais velho de Pedro Lima, fruto da relação com a empresária Patrícia Piloto, embarcou, este semana, para os Países Baixos, onde vai estudar. Ponderou não realizar este sonho, mas foi incentivado pela família a fazê-lo.