Amigos denunciam plano secreto de Meghan Markle

Harry e Meghan Markle

01:30

As polémicas em torno de Meghan continuam a dar que falar e os amigos da mulher de Harry garantem que a mesma "sabia onde se estava a meter" quando casou com o príncipe e que, desde o início, tinha um plano secreto para sair de Inglaterra."Com a Meghan, as coisas ou são à maneira dela ou não são. Ela tem uma forte influência sobre Harry e sabe disso", confidenciou uma fonte à imprensa internacional, referindo-se à decisão de abandonar as funções na realeza.Decidida a conquistar a sua independência financeira, o ‘Daily Mail’ garante que Meghan fará participações num reality show da Netflix, gravado no Canadá, que irá retratar a experiência de casais que estão a organizar um segundo casamento.