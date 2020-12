Amigos íntimos consolam família Carreira no último adeus a Sara

09 dez 2020 • 11:05

A família Carreira despediu-se hoje de Sara, a "princesa" do clã, que morreu aos 21 anos, num fatídico acidente de automóvel na A1.



Na missa, que teve lugar pela manhã, na Basílica da Estrela, em Lisboa, os amigos mais íntimos juntaram-se a Tony, Fernanda, David e Mickael para os consolar no momento em que atravessam a mais dura perda das suas vidas.



Ricardo Landum, compositor de alguns dos maiores êxitos de Tony, e com uma saúde muito frágil, esteve ao lado do cantor na dor.



Bárbara Bandeira, a melhor amiga de Sara, também prestou a sua homenagem.





As cerimónias fúnebres terminam esta manhã no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.