Amigos recordam Sara Carreira com vídeos da jovem: "Não saem as palavras"

As homenagens a Sara Carreira, que morreu, este sábado, dia 5 de novembro, num acidente de viação, continuam a multiplicar-se nas redes sociais. Vários amigos da cantora têm recordado a filha de Tony Carreira com vídeos e mensagens de luto.

Os atores Lourenço Mimoso, Beatriz Leonardo e Angie Costa, bem como o cantor Miguel Cristovinho dos D.A.M.A, são alguns deles.

"Um agora que foi lindo", escreveu o artista dos D.A.M.A na legenda do vídeo no qual é interpretado ao piano o tema ‘Nós os dois’ de Bárbara Bandeira.

À semelhança do cantor, também Angie partilhou o vídeo e uma fotografia da cantora: "A Sara. A minha Sarita. Estavas tão feliz. Não me saem as palavras. Até já meu amor".

Para além de Miguel Cristovinho e Angie, também os jovens atores Beatriz Leonardo e Loureço Mimoso, deixaram uma comovente homenagem com vídeos da jovem.

"Sarita, ainda não sei o que dizer. Ainda não acredito que seja verdade. Como? Só me pergunto como. Eras a humildade em pessoa, a generosidade, sempre bem disposta, sempre alegre…Restam as memórias dos momentos que passámos juntas e resta-me agradecer por teres feito parte da minha vida", disse Beatriz.

"Nem imaginas a tristeza e a dor que deixaste para trás. Vamos todos sentir a tua falta, Sarinha. Olha por mim enquanto conseguires e tiveres paciência. Eu amo-te", afirmou.



Recorde-se que a melhor amiga de Sara, a cantora Bárbara Bandeira, manifestou a sua dor nas redes sociais.

Veja aqui os vídeos:

