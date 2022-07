Amina Seferovic: Emoção no adeus a Lisboa

01:30

Vânia Nunes

Já na Turquia, onde vai acompanhar o marido, Haris Seferovic, em mais um desafio profissional, desta vez no plantel do Galatasaray, a modelo Amina mostra-se nostálgica na despedida de Lisboa."Este clube [Benfica], esta cidade e este País terão para sempre um lugar muito especial nos nossos corações. Todas as nossas maiores bênçãos aconteceram aqui. Casámo-nos aqui, os nossos dois filhos nasceram aqui, ganhámos títulos e troféus daqui", escreveu a modelo e influenciadora nas redes sociais.A família passou cinco anos em Portugal, o tempo em que o futebolista suíço integrou o plantel do clube da Luz. "Obrigada a este maravilhoso País que foi o nosso lar e às pessoas incríveis que conhecemos ao longo dos anos, nos ajudaram e tornaram esta passagem ainda mais especial", acrescentou Amina.Apesar da emoção da despedida, a modelo mostrou-se também "animada para as aventuras que aí vêm".