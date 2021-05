Amizade de Tony Carreira com Cristina Ferreira sem retorno

, diz uma fonte.Entre os episódios estão o dia em que Cristina entrou no seu programa ao som de uma música de David Carreira e disse que não gostava do tema, pedindo ao DJ para mudar de música. Mais tarde, também caiu mal à família o facto de a diretora de entretenimento e ficção da TVI não ter tido uma palavra de apoio para com David Carreira quando este retomou as gravações da novela ‘Bem Me Quer’, após a morte da irmã.E se dúvidas houvesse acerca desta guerra, Tony deitou-as por terra ao escolher Manuel Luís Goucha e não Cristina, como era habitual no passado, para dar uma grande entrevista na TVI. A conversa intimista está agendada para o próximo dia 17 de maio., diz a mesma fonte.Cristina, recorde-se, também ficou de fora dos padrinhos da Associação Sara Carreira, que a família criou em homenagem à jovem.