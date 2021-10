"Amo-te para sempre": Mãe de Sara Carreira mostra imagens de programa sobre associação da filha

01:30

Vânia Nunes

Emocionada com a iminência da estreia do programa ‘Sementes do Futuro’, na SIC, dedicado à associação que criou para homenagear a filha, Fernanda Antunes dedicou palavras sentidas à jovem, que morreu em dezembro do ano passado, aos 21 anos, vítima de um acidente de viação na A1."O dia em que vieste ao Mundo foi o dia mais mais bonito. Ter sido a tua mamã foi o melhor presente", começou por escrever na legenda de um vídeo de promoção do formato, onde se vê alguns dos 21 jovens que a Associação Sara Carreira vai ajudar com bolsas de estudo. "Prometo estar sempre aqui por ti. Sempre. Amo-te para sempre", concluiu Fernanda.‘Sementes do Futuro’ chega ao ecrã da estação de Paço de Arcos esta segunda-feira à noite. Além de Fernanda, Tony, Mickael e David Carreira são responsáveis pela associação solidária.