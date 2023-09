"Amor” de Cristina Ferreira tem novo amor

No início de setembro, Cristina Ferreira, de 46 anos, deu uma entrevista a Maria Cerqueira Gomes onde falou da relação com António Casinhas e voltou a repetir o que já tinha deixado claro anteriormente: “Foi um grande amor na minha vida, se foi o amor da minha vida não sei. O Casinhas vai ser amor para toda a vida, tenho a certeza disso”.Leia no Correio da Manhã.