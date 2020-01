Amor de Hulk com sobrinha da 'ex' nasceu durante casamento

Ivo Ferreira e Jani Zhao apaixonaram-se quando estavam a gravar a série ‘Sul’, na qual também participava a mulher do realizador, Margarida Vila-Nova. Entretanto, os dois separaram-se e Ivo assumiu o romance com a atriz, que entretanto foi mãe. Margarida e Jani Zhao cortaram relações depois da grande polémica.



Paixão pelo marido da grande amiga

O nome de Maya Booth saltou para as bocas do Mundo quando a atriz se apaixonou pelo marido da grande amiga Benedita Pereira, o empresário David Quinta. No início, as duas estiveram de costas voltadas, mas anos depois da polémica já voltaram a conviver de forma pacífica, uma vez que partilham o mesmo grupo de amigos. Entretanto, Benedita também já assumiu um novo amor.



PORMENORES

Pede perdão

Numa carta escrita à tia, Camila pede perdão pelo envolvimento com Hulk. "É muito difícil encarar isto, mas não mandamos no coração", escreve.



Vida de luxo

Iran convidou a sobrinha para viver na China e proporcionava-lhe uma vida de luxo, com todas as oportunidades.



Fortuna

A jogar no Shangai, Hulk recebe 20 milhões de euros por ano, 400 mil euros por semana.

Hulk terminou a união de 12 anos com a mulher, Iran, em agosto, e agora surpreendeu tudo e todos ao assumir que está apaixonado pela sobrinha da ‘ex’.Em comunicado, o ex-futebolista do FC Porto fez saber que os dois só começaram a relação depois da rutura, mas através de uma carta escrita à tia Camila denuncia que o amor nasceu quando o jogador ainda era casado."Ele me mostrou que não havia mais chances de uma possível volta e por isso nos permitimos viver esse amor que vivia incubado dentro de nós", explicou, dando a entender que os dois já estavam apaixonados quando viviam debaixo do mesmo tecto. Recorde-se que Iran decidiu convidar a sobrinha para viver na sua casa, na China, onde o craque joga, para ter mais oportunidades profissionais.O romance proibido de Hulk com a sobrinha destruiu a família da ex-mulher do jogador. Depois de o craque ter assumido o amor pela jovem, a mãe de Camila cortou relações com a filha e colocou-se do lado da irmã.Segundo uma fonte revelou à imprensa brasileira, a família está chocada. "A Iran sempre foi muito generosa com a família. Fazia tudo pela sobrinha". Para tentar pôr fim à polémica, Hulk ofereceu à ‘ex’ 20 milhões de euros e colocou à sua disposição 80 imóveis, mas Iran, mãe dos três filhos do jogador, promete prosseguir com a guerra na Justiça.A atual relação de Simão Sabrosa começou envolta em grande polémica, uma vez que o craque se apaixonou pela mulher do melhor amigo, de quem foi padrinho de casamento. Em 2011, quando assumiu a paixão por Vanessa Rebelo, Simão fez correr muita tinta e terminou a amizade com Bruno Aguiar. Revoltado, o também jogador cedeu à depressão e assume ter vivido dias difíceis.