Amor de Mafalda Marafusta e Carloto Cotta chega ao fim Atriz quer mudar a sua vida depois de ter terminado a relação com o ator Carloto Cotta

13 set 2020 • 15:13

É um ano novo para Mafalda Marafusta depois de terminar as gravações da novela 'Quer o Destino' (TVI). A atriz mudou o tom de cabelo e decidiu mudar de estilo de vida, começando por aprender a tirar a carta. "Já tirei o código, mas decidi que este ano ou fazia tudo de seguida ou já sabia que não fazia, explica. Entretanto claro que já fui ao Porto, à Nazaré, e andei aqui por Lisboa, mas quero mesmo este ano é aprender. Tanto assim é que quer voltar a estudar representação. Era para escolher psicologia mas não estou preparada para isso. Queria ir muito para Madrid mas tenho de ver como é que a Covid-19 vai ou não atrapalhar a minha vida", revela.



Do que não fala é de Carloto Cotta. A relação com mais de dois anos parece ter esfriado. Ele apagou a sua conta de Instagram e ela retirou as fotos que tinha dele e do cão dele da sua. Contudo, quando abordada pela Vidas sobre o assunto refugiou-se no silêncio. Amigos próximos garantem que a relação chegou ao fim, embora continuem bons amigos.

