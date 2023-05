“Amor é amor”: Cristina Ferreira com mensagem especial estampada na camisola Estrela da TVI foi assistir ao lançamento do novo single dos D.A.M.A e esteve com Miguel Cristovinho.

O Fancy, em Lisboa, foi o espaço escolhido para os D.A.M.A apresentarem o seu novo single ‘Loucamente’ em conjunto com o trio Los Romeros. Entre algumas caras da música presentes, como Carolina Deslandes e Agir, houve uma estrela que saltou à vista: Cristina Ferreira. A apresentadora não quis faltar a um momento importante e divertiu-se no meio da multidão. No entanto, acabou por estar algum tempo à conversa com Miguel Cristovinho, um dos vocalistas dos D.A.M.A, com quem Cristina Ferreira já admitiu ter uma amizade especial.



Aliás, saltou à vista a frase estampada na camisola branca que a apresentadora levou ao evento: “Amor é Amor”. A estrela da TVI acabou depois por se pronunciar sobre este grupo. “Sou suspeita porque já os vejo com os olhos do coração na amizade que nos une. [...] A minha vida é mais leve convosco. E bonita”, escreveu Cristina sobre os D.A.M.A.



