Amor e luxo marcam enlace de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Um mês depois de terem dito o ‘sim’ numa cerimónia privada em Las Vegas, EUA, Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram a fazer juras de amor eterno numa festa na Georgia, onde a extravagância imperou.





O casamento decorreu numa luxuosa propriedade do ator, de 35 hectares, avaliada em 9 milhões de euros, com vista para o mar. Entre os convidados, todos eles vestidos de branco, estiveram presentes Matt Damon, Kevin Smith, George Clooney e Jane Fonda. JLo desfilou num vestido Ralph Lauren, de mangas curtas e costas abertas, com uma cauda de seis metros. O ator usou um fato clássico, com casaco branco e calças pretas.