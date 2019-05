Amor e paixão após vitória do Sporting

01:30

Hugo Alves

Após a vitória do Sporting sobre o FC Porto, na Taça de Portugal, que decorreu no Estádio do Jamor, os jogadores celebraram no relvado e receberam os mimos da família.E foram várias as mulheres dos craques que partilharam fotografias nas redes sociais a celebrar este momento tão especial, como a mulher de Bruno Fernandes, Ana Pinho, ou Rayane Ribeiro, mulher do guarda-redes Renan, que foi considerado um dos heróis do jogo, por defender um dos penáltis.Uma das imagens mais ternurentas e que mais comentários recebeu dos fãs foi a de Sebastián Coates com mulher Maria José Carrero e o pequeno Santiago, de apenas quatro anos, que empunhou o troféu que o pai recebeu. Mas a que espelha melhor o amor e a paixão é a de Rodrigo Battaglia a beijar a mulher, Yoselí La Scaleia.