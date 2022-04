"Amor para sempre": Cristiano Ronaldo rendido à filha recém-nascida

Jogador partilhou imagem em que aparece com a bebé ao colo.

Sónia Dias

A filha mais nova de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ainda não tem nome (que se conheça), mas já é um sucesso na internet. Este sábado, o jogador português partilhou no Instagram uma nova foto da bebé e, em poucas horas, esta tornou-se viral, reunindo mais de 12 milhões de ‘gostos’ e milhares de comentários.Na legenda da imagem, a preto-e-branco, em que surge a olhar enternecidamente para a menina, que está no seu colo, o craque madeirense escreveu apenas: "Forever love... [Amor para sempre]."De recordar que esta é a segunda fotografia que Cristiano Ronaldo publica da filha mais nova, que completa amanhã duas semanas de vida. O jogador e a namorada estavam à espera de um casal de gémeos, mas o menino acabou por morrer no parto, por motivos que nunca foram revelados pelo casal. Ronaldo e Georgina têm outra filha em comum, Alana Martina, de quatro anos. O jogador é ainda pai de Cristianinho, de 11 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de quatro, que nasceram através de barrigas de aluguer.