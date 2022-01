Ana Barbosa vence Big Brother e leva 52 mil euros para casa

Foto: José Ferreira/TVI

01:30

"Há enfermeiros por aí?". Foi incrédula, a bater no peito e com falta de ar que Ana Barbosa ficou a saber, na sexta-feira à noite, em direto na TVI, que era a vencedora da mais recente edição do reality show ‘Big Brother’.A concorrente, que na ‘finalíssima’ com António conquistou 59% dos votos, recebeu, emocionada e com os olhos inundados de lágrimas, o cheque do prémio final de 52 mil euros. António, com 41% dos votos, ganhou uma viagem aos Açores.Recorde-se que, vinda da Suíça, a concorrente de 42 anos foi a concurso com uma história de luta contra o cancro. Fora da casa tinha deixado o marido e a filha.