Ana Bastet multada por ter excesso de animais

A veterinária municipal de Almada e o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente [SEPNA] da GNR atestaram já a saúde dos cães propriedade de Bastet e João Cabeleira - que se apresentavam em situação de magreza extrema e com poucas condições de higiene- e a situação dos animais está já regularizada. Mas isso não impediu que a ex-bailarina pagasse uma coima por irregularidades.É que a GNR levantou duas contraordenações em nome da ex-mulher do guitarrista dos Xutos & Pontapés - uma por exceder o número de animais permitidos na moradia onde habita, no concelho de Almada, e outra por falta de microchip, um dispositivo de identificação animal, obrigatório por lei, em alguns dos seis cães que detém.Por conta das contraordenações levantadas pela GNR, Bastet terá pagado uma multa entre os 200 e os 400 euros.Ao, o SEPNA garantiu que já afastou qualquer hipótese da prática de um crime de maus-tratos de animais, por parte da ex-stripper, e que os cães que continuam na residência, agora apenas quatro dos seis cães da antiga bailarina, "engordaram" e estão bem alimentados.Recorde-se que fotografias amadoras captadas por uma associação de animais de Almada, tiradas no início do ano, mostram alguns cães de Bastet Cabeleira excessivamente magros. As imagens, entregues ao SEPNA, deram origem a uma queixa contra a mulher, em processo de divórcio com o músico João Cabeleira.Contactada pelo, Bastet sempre negou os maus-tratos aos animais. A ex-stripper afirmou na altura que as imagens captadas tinham sido manipuladas.A ex-sogra de João Cabeleira, mãe da antiga companheira do artista, Sandrine de Matos, que morreu há dois anos, veio a público acusar o guitarrista dos Xutos&Pontapés de ter raptado o seu neto, de 13 anos.Segundo Graça Freitas, a família materna tem sido impedida de ver a criança e acusa o artista e a ex-mulher, Bastet, de violarem a decisão do tribunal, que terá atribuído a guarda da criança à mãe, anos antes da sua morte. "Vivo em França, o meu neto tem nacionalidade francesa e o tribunal deu a guarda à minha filha mas o João raptou-o", denunciou a sogra.Apesar de todas as tentativas junto da Justiça portuguesa, Graça diz que continua sem ver o neto . "Já ando há dez anos em processo no tribunal de Almada mas a fama do João dá-lhe todos os direitos", alegou.João Cabeleira, 58 anos, o guitarrista da banda Xutos & Pontapés, e a mulher Ana Bastet, de 35 anos, estão a ultrapassar um polémico processo de divórcio. O casal tem uma filha em comum, Fátima, de seis anos. Estavam juntos há nove anos.Bastet teve de pagar uma multa por exceder o número de animais permitidos na habitação. Tinha seis cães em casa e agora ficou apenas com quatro.Nas fotografias captadas por uma associação de Almada pode ver-se o pátio exterior em que os cães se encontram com dejetos de animais e falta de condições de higiene.A magreza extrema dos cães de Bastet gerou uma onda de revolta nas redes sociais, com várias personalidades a denunciarem a situação. O post tornou-se viral.