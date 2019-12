Ana Bola em palco após a morte da mãe

Humorista admite que chorou "nos intervalos" do espetáculo

Ana Bola

Foto: Vitor Mota

20 dez 2019 • 22:59

Foi há cerca de um mês que Ana Bola perdeu a mãe, aos 95 anos, após um longo período de doença. Num grande momento de dor, a atriz falou pela primeira vez sobre a perda, o no podcast da Rádio Comercial 'Cada Um Sabe De Si', e recordou que foi em palco que encontrou forças para seguir em frente., diz Ana Bola, acrescentando que, apesar de a mãe estar doente há muito tempo, nunca se conseguiu preparar para o momento da sua morte."Eu via-a em sofrimento já há tanto tempo que achava que era quase uma misericórdia que ela fosse, que ela adormecesse. E houve uma noite em que ela foi, adormeceu. Pensei sempre que ia sentir algum alívio por ela, porque já era insuportável vê-la daquela maneira. Mas no dia em que ela partiu, fiquei em estado de choque. Se me dissessem ‘Queres a tua mãe aqui outra vez, mesmo como ela estava?’, eu dizia ‘Quero!’. É de um egoísmo atroz".