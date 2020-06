Ana Bola indignada com férias em tempo de pandemia: "Pelos vistos sou só eu que tenho medo"

Atriz criticou quem se deslocou à região sul do país.

14:54

A humorista Ana Bola, de 68 anos, mostrou a sua indignação perante a quantidade de pessoas que se deslocaram até ao Algarve, para aproveitar os feriados e desfrutar do bom tempo: "Filas na autoestrada de quilómetros para o Algarve! Pelos vistos só eu é que tenho medo do contágio, e também só eu é que estou tesa que nem um carapau!"

"Não percebo. Tento, mas não percebo. E não me venham com teorias da ‘imunidade para todos’ porque eu também não acredito que a terra seja plana, e que o homem não foi á lua", terminou a atriz num tom irónico.

As declarações surgem numa altura em que as longas filas para o Algarve dão que falar, devido ao contexto de pandemia que se vive no país, assim como em todo o mundo.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que a atriz utiliza a rede social para tecer críticas.