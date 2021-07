Ana Bola lamenta falta de ajudas do Estado: "45 anos de profissão, 530 euros de reforma"

15:12

"A Cultura é a arca do tesouro de um povo, e esta riqueza é fundamental, fico triste por viver num País que despreza a Cultura, que a Cultura não valha quase nada no Orçamento de Estado".





Mena, isto é a definição de serviço público. Parabéns", elogiou Rui Maria Pêgo. O ator Tiago Aldeia também deixou umas palavras de apreço à apresentadora. "Brava! Grande programa de entretenimento e serviço público, venham mais!".

Depois de Luis Mascarenhas ter revelado que recebe apenas 485 euros por parte do Estado, Filomena Cautela dedicou uma emissão do 'Programa Cautelar', da RTP1, à falta de ajudas que o setor da Cultura recebe.A apresentadora recolheu vários depoimentos de figuras do meio e acabou por citá-las no programa. Ana Bola foi uma das que deu o seu testemunho e mostrou-se desiludida., atacou.No mesmo programa, Ruy de Carvalho também afirmou que as ajudas do Estado são reduzidas.Filomena Cautela recebeu vários elogios por ter dado voz aos atores e encenadores.