Ana Bola questiona negócios de Mário Ferreira Atriz atenta a notícias sobre o dono da TVI.

Ana Bola comentou notícias sobre o patrão

Foto: Miguel Baltazar

01:30

Ana Bola está atenta às notícias sobre Mário Ferreira, principal acionista da Media Capital, dona da TVI, e não deixou de comentar o facto da empresa deste, a Pluris, ir receber 40 milhões € do Plano de Recuperação e Resiliência. "40 milhões € para uma empresa que está a ser investigada por ‘alegadas’ fraudes fiscais. Espanta-vos? A mim não", escreveu a atriz, que integra ‘Rua das Flores’, do canal de Queluz de Baixo.



Recentemente, Ana Bola mostrou-se inconformada com o final repentino da novela. "A única coisa que eu lhe posso dizer é que estes autores estão a escrever duas novelas ao mesmo tempo e isso é uma coisa desumana, portanto, não chegam para as encomendas", reagiu, num comentário a um seguidor.

