Ana Brito e Cunha confessa estar "em contacto espiritualmente" com Pedro Lima

Atriz afirma que morte do amigo pode ter ajudado a despertar outros doentes com depressão

Pedro Lima, Ana Brito e Cunha

24 mar 2021 • 18:27

marcou presença esta quarta-feira, 24 de março, no programa 'Goucha', na TVI. Numa conversa marcada pela emoção, a atriz recordou a, a 20 de junho de 2020. Ana Brito e Cunha continua abalada pela perda mas acredita que o fim trágico do ator possa ter alertado outras pessoas que sofrem de depressão., começou por dizer. Manuel Luís Goucha reforçou que o ator sofreu em silêncio. "Nós não demos conta"., anotou.Ana Brito e Cunha acabou por confessar que comunica com o amigo através de orações., finalizou.