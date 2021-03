Ana Brito e Cunha: “Contacto muito com o Pedro Lima”

Ana Brito e Cunha recordou com o emoção o amigo Pedro Lima, que foi encontrado morto em junho do ano passado, na praia do Abano, em Cascais.À conversa com Manuel Luís Goucha, a atriz, que era uma das melhores amigas do ator, confessou que desconhecia a sua depressão.Acredito que possa ter ajudado muita gente a cair na realidade. É necessário pedir ajuda”, disse, assumindo: “A perda do Pedro ainda é muito difícil de aceitar.”Ainda assim, Ana Brito e Cunha garante que o artista continua a estar presente no seu dia a dia. “Eu rezo muito ao Pedro. Estou muito em contacto com ele espiritualmente , como sei que muita gente está.”