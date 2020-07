Ana Brito e Cunha recorda Pedro Lima um mês após a sua morte

12:29

Ana Brito e Cunha não escondeu as saudades que sente do amigo Pedro Lima, um mês após a sua morte. Foi através das redes sociais que a atriz partilhou um desabafo.

"Tantas saudades, tão difícil de aceitar", começou por escrever na legenda da fotografia em que surge ao lado do ator.

"Este foi um 12 de agosto, o dia dos anos da Sandrina, dançámos todos juntos, rimos todos juntos, cantámos muito, como sempre foi uma festa inesquecível e tu estavas imparável. Na realidade, estava o grupo todo", rematou.

Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto na Praia do Abano, em Cascais, no dia 20 de junho. O ator de 49 anos deixou cinco filhos: Emma, Mia, Max e Clara, fruto da sua relação com Anna Westerlund, e João Lima, fruto do anterior relacionamento com Patrícia Piloto.