Ana Brito e Cunha revela vídeo ternurento com o filho em dia especial

Ana Brito e Cunha mostra filho a celebrar o terceiro aniversário

celebrou o terceiro aniversário do filho, o pequeno Pedro.A atriz e o marido, pai do seu filho, Afonso Coruche, com quem casou em 2016, proporcionaram um momento especial ao menino apesar dos tempos difíceis que se vivem devido à pandemia do novo coronavírus.A artista mostrou imagens a cantar os parabéns ao filho no jardim, revelando o quanto já está crescido e também a felicidade em família nesta data especial, através das redes sociais. Pedro surge a bater palmas ao mesmo tempo que os pais, bastante animado., foram algumas das frases usadas pelo rosto da ficção nacional na legenda da publicação que 'derreteu' os fãs., foram algumas das mensagens acompanhadas de várias felicitações que recebeu.