Ana Catharina abandona 'Big Brother' após ter sido levada de urgência para o hospital

15:03

"Aceito as circunstâncias do universo porque acho que tudo é por uma razão. Não vou voltar para a casa", disse em conversa com a dupla de apresentadores. "A minha situação resume-se a dois 'm': estou medicada e maquilhada. Pensei bem e acho que realmente não vou ter sono para ficar tanto tempo no bunker (...) As duas semanas que iria ficar aqui não iam ser nada boas, nem para mim, nem para ninguém. E também, se eu voltasse, depois de duas semanas, não seria justo para as pessoas que lá estão, que já estão há mais tempo", afirmou.

e que foi levada para o bunker da casa para ser observada por um enfermeiro e, de seguida, por uma equipa médica que recomendou a realização de exames no hospital. N

Teresa Guilherme referiu que

Depois de ter sido levada para o hospital de urgência, no último sábado, dia 20, após ter-se sentido mal na mansão da Ericeira,informouque não pretende voltar para dentro da casa dopois não conseguiria cumprir na totalidade um novo período de isolamento profilático no bunker.A apresentadora explicou que a ex-concorrente sentiu fortes dores no abdómen,o entanto,o seu estado de saúde "não é nada de grave".Devido à pandemia de Covid-19, a concorrente teria de ficar novamente em isolamento e só depois poderia entrar de novo na casa e juntar-se aos restantes moradores.