Ana Catharina do 'Big Brother' deixa 'recado' a Cláudio Ramos após nomeação direta

Ana Catharina foi uma das concorrentes do 'Big Brother' que marcaram a emissão da última gala, no passado domingo.



A jovem brasileira decidiu não cumprir as regras do programa e recusou-se a nomear mulheres para irem a votos durante esta semana, ao contrário do que foi pedido pela produção do reality show. Uma atitude que lhe valeu uma nomeação direta.





Cláudio Ramos, que tentou várias vezes alertar a participante do formato que tudo se trata apenas de um jogo e que as regras são para cumprir, mostrou-se desiludido pela decisão da candidata, mas Ana Catharina esclareceu., começou por dizer., disse, convicta da decisão que tomou, sem se mostrar preocupada com a penalização que sofreu., justificou, referindo-se ao facto de, mesmo nomeada, ter permanecido no desafio, e agradecendo a oportunidade à produção para se expressar.

Ana Catharina aproveitou para relembrar que já desistiu várias vezes da faculdade ou já abandonou casas onde viveu ou o seu país quando não concordava com o ambiente onde vivia e, por isso, não se deixa inibir noutras ocasiões. A concorrente chegou mesmo a sugerir abandonar o programa da TVI quando percebeu o tipo de nomeações que teriam de ser feitas.

"Não gostei nada daquilo que ela fez. É errado. Quando estamos num jogo, estamos a jogar", comentou Cláudio Ramos sobre a situação, ainda durante a emissão da gala.



Ana Catharina recusa-se a nomear e fica nomeada