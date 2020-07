Ana Catharina do ‘Big Brother’ desabafa sobre morte do pai: “É muito difícil”

Numa gala dedicada a Ana Catharina do ‘Big Brother’, que perdeu o pai, vítima de um acidente no Brasil, a curva da vida da concorrente brasileira foi exibida este domingo e a instrutora de ioga desabafou sobre a relação difícil que teve com a mãe e da depressão que sofreu. "Eles brigavam muito. A minha mãe saiu de casa e eu fiquei a viver com a minha avó, o meu avô e o meu pai. Chorava todos os dias", começou por dizer.

Mais tarde, mudou-se para casa da mãe, todavia o choque entre personalidades e os restantes fatores fizeram com que a concorrente sofresse uma depressão na adolescência. "Foi a minha primeira crise, de não querer sair de casa. Sentia-me sozinha. Eu fazia ioga, o que me fazia andar", revelou. "Foi uma crise muito forte. A minha vida sempre foi ou estava muito feliz ou estava muito triste. Os baixos eram sem conseguir sair da cama muitas vezes", afirmou. "Em 2015 parei o tratamento e fiquei mal. Eu não me tinha dado conta que quem eu sou tinha a ver com tantas mudanças. Eu prometi que não ia fugir do que eu estava sentindo. Foi a primeira vez que fiz terapia e mudou a minha vida", acrescentou.

Na gala do último domingo, a concorrente esteve à conversa com Cláudio Ramos e desabafou sobre a morte do progenitor.

"Como está o seu coração?", questionou o anfitrião do reality show.

"Está indo. É muito estranho porque quando eu fui receber a notícia estava no confessionário. Pediram para esperar e para ir para outra sala, onde estava a Débora e a Fabiana (amigas). Estavam encapuzadas com a máscara. Eu não podia tocar. Estava feliz e foi tão estranho", começou por dizer.

" (…) É muito difícil porque a minha família está noutro país. Mesmo que eu pudesse, não ia a tempo de ir. Não podia abraçar a minha avó por causa desta situação", acrescentou.

"É uma situação de impotência porque não posso fazer nada. Acho que aqui dentro ainda estou neste mundo. É estranho estar a sofrer e estar o mundo a ver, mas todo o mundo sofre", concluiu.

Ana Catharina recebeu ainda uma mensagem de força da mãe, que está no Brasil e foi uma das escolhidas para ir à final do programa, que acontece no próximo domingo, dia 2 de agosto.



