Ana Catharina do 'Big Brother' esclarece polémica com Madonna

Ana Catharina fala sobre Madonna, que namorou com o ex-namorado dela

Ana Catharina viveu uma relação amorosa com o ex-namorado de Madonna, Jesus Luz, algo que surpreendeu os colegas e os espectadores do programa da TVI.O DJ e modelo namorou com a concorrente do reality show há nove anos, e, depois do romance com a brasileira, namorou com Madonna, durante um ano.A jovem explicou que, na altura, a imprensa perseguiu-a para ter informações sobre o modelo, e que acabou por aceitar dar uma entrevista a propósito do relacionamento que tiveram.No entanto, Ana Catharina revelou que o conteúdo da conversa foi distorcido e acabou por se pensar que falou mal da artista publicamente.Em conversa com os colegas dentro da casa do 'Big Brother', a concorrente esclareceu tudo., contou., garantiu.Veja o momento: