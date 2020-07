Ana Catharina do ‘Big Brother’ recusa abraçar Hélder

Após protagonizarem vários momentos de tensão na casa mais vigiada do país, Ana Catharina e Hélder voltaram a confrontar-se. Isto porque, o concorrente demonstrou vontade em querer resolver os problemas que tem com a praticante de ioga, no entanto, a vontade não é mútua.

"Gostava de resolver o meu assunto com a Ana Catharina. Pôr um ponto final nisto tudo. Era tipo um abraço, um abraço sentido. Dizer assim: ‘ Hélder, estás perdoado. Tudo aquilo que fizeste não foi por maldade’. Para eu estar mais tranquilo nesta casa. Às vezes até tenho receio de calcar algum espaço que ela não queira", começou por dizer.

"Queria sair desta casa e que a Ana Catharina olhasse para mim: ‘Hélder, bate aí. Fixe e sentir aquela energia dela. Sairmos desta casa e continuarmos amigos. Adorava isso. Sinto falta do abraço dela", acrescentou.

Questionada pelo ‘Big Brother’ se achava que isso ia acontecer, a concorrente não hesitou: "Ó Big, eu não gosto de me comprometer com coisas. Eu estou bem na minha onda aqui. É bom que o Hélder tenha receio porque eu estou no meu espaço muito reservado", afirmou.

Perante a insistência em dar um abraço ao colega, a concorrente brasileira mostrou-se convicta. "Não, não quero dar um abraço forte ao Hélder", disse.