Ana Catharina do 'Big Brother' sobre relação com Diogo: "Só amigos não"

03 ago 2020 • 17:36

Apesar de ter ficado em 5º lugar nomostrou-se feliz com a vitória dee, à conversa com um repórter do reality show no final da última gala, falou sobre a sua participação no programa e comentou a relação com, com quem protagonizou momentos românticos na casa da Ericeira.Questionada sobre como é que vai ser a relação com o concorrente lisboeta fora da casa mais vigiada do país, a jovem brasileira demonstra alguma esperança:, afirmou., perguntou ainda o repórter., disse.